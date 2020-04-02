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Tepecik, Falcao, İzmir, Spor

Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu

Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde Falcao da elini taşın altına koydu. Kolombiyalı yıldız koronavirüs ile mücadele için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu.

02.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:25
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao da koronavirüse karşı elini taşın altına soktu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ciddi bir meblağ bağışta bulunan Kolombiyalı yıldıza doktor Oğuzhan Ekizoğlu'ndan da teşekkür geldi.

Falcao'nun özellikle yoğun bakım ve serviste çalışan sağlık görevlilerin virüsten etkilenme/ yatış oranını minimize etmek için kullanacakları malzeme desteğinde bulunduğu bildirildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açıklaması ise şu şekilde;

Galatasaray futbolcusu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bir bağışta bulundu. Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığınızı takdir ediyoruz. Desteğiniz, covid-19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak.

Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu

Haberin Videosu:

Galatasaray'lı Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu

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