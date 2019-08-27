Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan rapor!

27.08.2019 09:31

Ricardo Quaresma'nın neden kadro bırakıldığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Portekizli oyuncuyu istemeyince ipler koptu. Sezon öncesinde 35 yaşındaki futbolcunun kalıp kalmayacağı yönünde çeşitli iddialar ortada dolaşıyordu.

ORMAN'IN AÇIKLAMASI KAFA KARIŞTIRDI

Türkiyenin haberine göre; Eski kulübü Porto'ya döneceği ya da futbol hayatına ABD'de devam edeceği konuşuluyordu. Ancak Portekizli yıldız bütün söylentilere kulaklarını tıkadı ve Avusturya'daki hazırlık kampının en çalışkan ve en istekli ismi olarak öne çıktı. Hatta Beşiktaş'ın yaptığı altı hazırlık maçına da ilk 11'de başladı. Başkan Fikret Orman da Avusturya kampında yaptığı açıklamada, "Quaresma'dan hocamız da memnun. Her maça 11'de başlıyor" demişti.

Ancak Sivasspor yenilgisi sonun başlangıcı oldu. Deplasmandaki 3-0'lık mağlubiyet sonrası Başkan Fikret Orman ve Abdullah Avcı bir durum değerlendirmesi yaptı.

AVCI, QUARESMA'YA YER VEREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bu görüşmede tecrübeli çalıştırıcı takviyelere ihtiyacının olduğunu söylerken, Ricardo Quaresma'yı ise sildi. Portekizli yıldızın kurduğu yeni düzene uyum sağlayamamasından şikâyetçi olan Abdullah Hoca, pas temposunu düşürmesi ve bütün takımı da olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle Q7'ye artık takımda yer vermeyeceğini söyledi.

Sivasspor karşılaşmasında da 90 dakika yedek kulübesinde bekleyen Portekizli yıldız, ertesi gün Ümraniye'de yapılan görüşmede artık istenmediğini öğrenince şoku yaşadı.