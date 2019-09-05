Son dakika: Putin: Türkiye, Hindistan ve Çin G7 benzeri daha büyük bir oluşumun parçası olmalı

05.09.2019 12:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu. Putin, "Türkiye, Hindistan ve Çin, G7'deki geniş bir ülke grubunun üyeleri olabilir" dedi.

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi.

G7 NEDİR?

G7, dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü oluşturmaktadırlar.