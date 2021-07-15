Puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranlarında düzenleme yapıldı

Puro ve sigarillo gibi ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.

Puro ve sigarillo gibi ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler için asgari maktu vergi tutarı 0,4386, maktu vergi tutarı da 0,5863 olarak uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur