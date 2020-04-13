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Adil Karaismailoğlu, PTT, Ekonomi

PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.

13.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:28
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak maskelerin paketlendiği ve PTT şubelerine gönderildiği PTT Hadımköy Kargo İşleme Merkezi'ni ziyaret etti. Paketleme işlemlerini yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgınına karşı devlet ile milletin el ele ve gönül gönüle güçlü bir mücadele verdiğini kaydetti. Bu süreçte her vatandaşa ve kuruma önemli görevlerin düştüğünü dile getiren Karaismailoğlu, kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayati rol oynayan posta teşkilatının, bugün aynı anlayışla çalışmalarını yürüttüğünü anlattı. Karaismailoğlu, her zorlu koşulda ön saflarda yer alan PTT teşkilatının, bugün salgınla mücadelede de paketleme ve dağıtım ağıyla bu çabanın en önemli halkalarından olduğunu bildirdi.

PTT'nin, 45 bin çalışanı 5 binin üzerinde iş yeri ve 10 bini aşkın araç filosuyla insanların hayatı için yola çıktığını kaydeden Karaismailoğlu, salgının ilk günlerinden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti. Karaismailoğlu, yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleri ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK ödemelerini vatandaşın kapısına götürdüklerini belirterek, hükümetin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yaptıklarını anlattı. Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların talebi halinde ödemelerini Posta Çeki hesapları ve IBAN hesaplarına da yatırabildiklerini kaydederek, şu ana kadar yaklaşık 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.

"KARGO HİZMETİ VE MASKELER İÇİN HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ"

Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetine başladıklarını ve sürecin devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar maske bulma mücadelesi verirken, hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımızın tedarik ettiği maskeler PTT teşkilatımız tarafından vatandaşımızın evlerine teslim ediliyor. PTT'nin üstlendiği bu önemli görev kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla tam koordinasyon halinde hareket ediyoruz. PTT'nin e-ticaret platformu ePttAVM.com ve e-Devlet üzerinden oluşan maske talepleri, vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmak üzere hızlıca PTT Kargo aracılığıyla yola çıktı. Bir noktayı tekrar belirtmek istiyorum; evde yapılan emekli maaşı ve yardım ödemeleri ile maskelerin teslimi karşılığında PTT olarak hiçbir ücret talep etmiyoruz."

"ÇALIŞMA ORTAMLARINDA MAKSİMUM DÜZEYDE HİJYEN TEDBİRLERİ UYGULANIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu süreçte tıpkı sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri gibi PTT personelinin de büyük bir özveriyle çalıştığını, kendilerine müracaat edip, dağıtım için gönüllü olmak isteyen vatandaşların da bulunduğunu belirterek, hem PTT çalışanlarına hem de gönüllü olmak isteyenlere teşekkür etti.

Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsunlar; paketleme ve dağıtım işleri güçlü bir ekiple, titiz, güvenli ve disiplinli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimum düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları çerçevesinde paketleniyor ve bu işlemin ardından adreslere gönderiliyor" diye konuştu.

"ZORUNLU OLMADIKÇA PTT ŞUBELERİNE GİTMEYİN"

Maske dağıtımı ve internet üzerinden sunulan tüm PTT hizmetleriyle, tüm ihtiyaçları PTT şubelerine gitmeden karşılayabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, amaçlarının; "vatandaşların olabildiğince bu pandemik ortamdan uzak durmasını sağlamak" olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, "Bu nedenle vatandaşlarımıza da tekrar tekrar çağrı yapıyorum. Kendi sağlığınız, sevdiklerinizin ve toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için zorunlu olmadıkça PTT şubelerine gitmeyin. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte canla başla çalışanların bulunduğunu yineleyen Karaismailoğlu, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve ekiplerine, özel sektör ve kamuda görevli diğer tüm çalışanlara, alınan tedbirlere samimi bir şekilde riayet ederek işleri kolaylaştıran tüm vatandaşlara teşekkür etti.

PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü

Kaynak: AA

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