PSG'nin Yıldızı Neymar Kendini Kaybetti, Taraftara Yumruk Attı

Fransa Kupası finalinde Rennes'e penaltılarla yenilen ve kupayı kaydeden PSG'de Neymar şoku yaşandı.

Kupa töreni için PSG'li oyuncuların tribünlerinden seremoni alanına geçerken, bir taraftarın Neymar'a "Futbol oynamayı öğren" dediği iddia edildi. Bu tepki üzerine Neymar ise çekim yapan taraftarın önce telefonuna vurdu daha sonra ise taraftara yumruk attı. Brezilyalı futbolcu sonra arkasına bile bakmadan yukarı çıkarak seremoni alanına geçti.

Neymar'a nasıl bir ceza verileceği ise şimdiden merak konusu oldu.

UEFA'DAN 3 MEN...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında oynanan maçta, Manchester United lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu da yapan Brezilyalı futbolcu, bu açıklaması sonrası UEFA'dan üç maç men cezası almıştı.