PSG, Nantes karşısında bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı

? Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Nantes'a 3-1 yenildi.

Ligue 1'in 25. hafta karşılaşmasında sahasında PSG'yi ağırlayan Nantes, golü erken buldu.

Ev sahibi takım, 3. dakikada Randal Kolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Merlin'in 15. dakikada ve Blas'in 45+5. dakikada penaltıdan attığı gollerle fark 3'e çıktı.

PSG'li futbolcular soyunma odasına 3-0 geriye düşerek gitti.

Karşılaşmasının 46. dakikasında başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

Neymar'ın 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu Nantes kalecisi Alban Lafont kurtardı.

Karşılaşmanın hakemi Mikael Lesage'ın yardımcılığından birini Türk asıllı Hüseyin Ocak üstlendi.

Mücadeleyi 3-1 kaybeden PSG, bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol görerek ikinci mağlubiyetini aldı.

PSG, bu skora rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü. Nantes ise puanını 38'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.