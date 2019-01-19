Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi

Fransa Liginde 19. maçına çıkan Paris Saint Germain, sahasında Guingamp'ı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar muhteşem bir oyun sergileyen PSG'nin gollerini 11 ve 68. dakikalarda Neymar, 37, 45 ve 80. dakikalarda Kylian Mbappe, 59, 66 ve 75. dakikalarda Edinson Cavani ile 83. dakikada Meunier attı.

PSG İNTİKAMINI ALDI

Bu farklı galibiyetle puanını 53'e yükselten ev sahibi, en yakın rakibiyle puan farkını 13'e çıkardı. Guingamp ise 14 puanla son sırada kaldı. Öte yandan Guingamp, Fransa Kupası'nda, PSG'yi elemişti.

Kaynak: İHA