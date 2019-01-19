Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi
Paris Saint Germain, Fransa Liginde son sırada yer alan Guingamp'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, açık ara liderliğini sürdürdü.
Fransa Liginde 19. maçına çıkan Paris Saint Germain, sahasında Guingamp'ı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar muhteşem bir oyun sergileyen PSG'nin gollerini 11 ve 68. dakikalarda Neymar, 37, 45 ve 80. dakikalarda Kylian Mbappe, 59, 66 ve 75. dakikalarda Edinson Cavani ile 83. dakikada Meunier attı.
PSG İNTİKAMINI ALDI
Bu farklı galibiyetle puanını 53'e yükselten ev sahibi, en yakın rakibiyle puan farkını 13'e çıkardı. Guingamp ise 14 puanla son sırada kaldı. Öte yandan Guingamp, Fransa Kupası'nda, PSG'yi elemişti.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
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ankaragucu olsa 18 0 yendıydı ama bunu gsyı kotulemek ıcın demıyorum cunku ankaraya 3 1 yenılenlerde varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Psg fransa liginin çok üstünde tek başına ligi domine etti.bence ispanya ingiltere italya veya alman liginde oynamalı.yoksa fransız diğer takımlar ligden çekilecek.çünki ligi ve parayı götiren psg........Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Biraz gol atsaydınız iyi olurduCevap Yaz 4 Yayından KaldırBEN: Onlar fındık, göbekmi atmış. GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL ve bi daha GOOOOL.Yayından Kaldır
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Yeterli değil, 10-0 olmalıydı Çok çalışmalısınızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır