Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi

Paris Saint Germain, Fransa Liginde son sırada yer alan Guingamp'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, açık ara liderliğini sürdürdü.

Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi

Fransa Liginde 19. maçına çıkan Paris Saint Germain, sahasında Guingamp'ı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar muhteşem bir oyun sergileyen PSG'nin gollerini 11 ve 68. dakikalarda Neymar, 37, 45 ve 80. dakikalarda Kylian Mbappe, 59, 66 ve 75. dakikalarda Edinson Cavani ile 83. dakikada Meunier attı.

PSG İNTİKAMINI ALDI

Bu farklı galibiyetle puanını 53'e yükselten ev sahibi, en yakın rakibiyle puan farkını 13'e çıkardı. Guingamp ise 14 puanla son sırada kaldı. Öte yandan Guingamp, Fransa Kupası'nda, PSG'yi elemişti.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • JURGEN:
    ankaragucu olsa 18 0 yendıydı ama bunu gsyı kotulemek ıcın demıyorum cunku ankaraya 3 1 yenılenlerde var
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • BİR YABANCI:
    Psg fransa liginin çok üstünde tek başına ligi domine etti.bence ispanya ingiltere italya veya alman liginde oynamalı.yoksa fransız diğer takımlar ligden çekilecek.çünki ligi ve parayı götiren psg........
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.