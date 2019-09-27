PSG'de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi iyileşti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain, sakatlığını atlatan Kylian Mbappe ve Mauro Icardi'yi Bordeaux maçının kadrosuna aldı.

27.09.2019 21:42
PSG'de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi iyileşti

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı. Paris Saint-Germain'in 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Kylian Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Mauro Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

CİM-BOM SALI GÜNÜ PSG'Yİ KONUK EDECEK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım Devler Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (2)

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    burda kötü haberlik bişey yok onlar düşünsün musleramariano luyi marcao nagofegooo nzzo seri babo beloo falcaoooooo
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