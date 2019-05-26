Protesto Edilen Diagne, Şampiyonluk Kutlamalarında Yer Almadı

FENEVGENELEV KİM 15 MİLYONU BASIP:

DiAGNEYi ALMAK KiM? SiZ öNCE iNTERiN PENCESiNDEN MOSESi ALMAYA BAKIN AYDA YILDA Bi AKLI BASINDA OYUNCUNUZ OLDU ODA ENAYiLiGiNiZ CULLSUZLUGUNUZ AVANAGLI OLMANIZDAN DOLAYI iNTER ALIYO NABBBERRRRR KADINKöYLü UYUZZZ DüDüK KAPAG iSTE SiZ FENEVLiLERE BöYLE TAKILIR