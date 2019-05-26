Protesto Edilen Diagne, Şampiyonluk Kutlamalarında Yer Almadı
Süper Ligde 2018-2019 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmadı. Golcü oyuncunun izinli olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda coşkulu bir şekilde kutlarken Mbaye Diagne'nin yokluğu dikkat çekti. Senegalli futbolcu, takım otobüsü stada girdiği esnada Instagram hesabından spor arabasıyla olan bir fotoğrafını paylaşıp "İyi günler" yazarken bu durum kafalarda soru işareti yarattı.
Habertürk'te yer alan habere göre; Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı, aynı şekilde kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in de kutlamalara katılmadığı öğrenildi.
YORUMLAR (5)
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ığdırlıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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13 İLYON EUROYA PENALTICI ALDILAR KEK PARASI :))))))))))))))))))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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doğru fener GALATASARAY'' ın artıklarıyla kadro kurarCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Sari laçivert giyinmesi de tesadüf degil fenere mesaj béni bu yabanilerden gelin kurtarin diyorCevap Yaz 3 15 Yayından KaldırFENEVGENELEV KİM 15 MİLYONU BASIP: DiAGNEYi ALMAK KiM? SiZ öNCE iNTERiN PENCESiNDEN MOSESi ALMAYA BAKIN AYDA YILDA Bi AKLI BASINDA OYUNCUNUZ OLDU ODA ENAYiLiGiNiZ CULLSUZLUGUNUZ AVANAGLI OLMANIZDAN DOLAYI iNTER ALIYO NABBBERRRRR KADINKöYLü UYUZZZ DüDüK KAPAG iSTE SiZ FENEVLiLERE BöYLE TAKILIR20 1 Yayından Kaldır