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Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Melvan ve 11 yaşındaki Muhammed Çınarağaç kardeşler, profesyonel kayakçılara adeta taş çıkarıyor.

ÇALDIRAN, VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Melvan ve 11 yaşındaki Muhammed Çınarağaç kardeşler, profesyonel kayakçılara adeta taş çıkarıyor.

Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Melvan ve 11 yaşındaki Muhammed Çınarağaç kardeşler, hünerleriyle usta kayakçılara adeta taş çıkarıyor. Kaymak için geldikleri kayak merkezinde adeta pistlerin tozunu alan kardeşler, yetişkinlerin bile dengede durmakta zorlandığı bir sporu kusursuz bir şekilde yapıyor. Hünerleriyle göz dolduran Melvan ve Muhammed, kayarken yaptıkları hareketlerle herkesi kendilerine hayran bırakıyor.

İHA muhabirine konuşan 8 yaşındaki Melvan Çınarağaç, 3. sınıfa gittiğini belirterek, "Snowboard yapmayı çok seviyorum. 4 yaşında kayak yapmaya başladım. 4 yıldır kayak yapıyorum. İleride kayak şampiyonu olmak istiyorum" dedi. - VAN

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

Profesyonel kayakçılara kafan tutan minik kardeşler

İhlas Haber Ajansı - Spor

Çaldıran, Van, Spor, Haberler

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