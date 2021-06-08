Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır
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Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır

Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Kanal İstanbul, Marmara'daki deniz salyasını bitirecek" açıklamasına itiraz etti. Görür, Bakan'ın açıklamasının hayret verici olduğunu söyleyerek, "Umarım şaka yapmıştır" dedi.

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun "Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek" açıklamasına yanıt verdi.

"KANAL İSTANBUL ÇÖZÜMÜ HAYRET VERİCİ"

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasını üzücü olarak nitelendiren Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara'daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul'u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle."

NE OLMUŞTU?

Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunarak şunları kaydetmişti:

"Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un %2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır - Haberler Ekonomi
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