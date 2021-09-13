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Prof. Dr. Bozbaş: Aşımızı olalım, kalbimizi koronavirüsten koruyalım

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Sağlık
Prof. Dr. Bozbaş: Aşımızı olalım, kalbimizi koronavirüsten koruyalım

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, Covid-19'un kalp ve damar sistemini olumsuz etkilediğini belirterek, "Aşımızı mutlaka olalım, kalbimizi koronavirüsten koruyalım" dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, Covid-19'un kalp ve damar sistemini olumsuz etkilediğini belirterek, "Aşımızı mutlaka olalım, kalbimizi koronavirüsten koruyalım" dedi.

TOBB ETÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, Covid-19 hastalığının kalp ve damar sistemini olumsuz şekilde çok yönlü etkilediğini belirtti. Bozbaş, "Damar içinde pıhtı oluşumuna, kalpte ritm bozukluklarına, kalp yetmezliğine yol açıyor. Hem toplardamarda hem de atar damarda pıhtı meydana geliyor. Akciğere pıhtı göçü olabiliyor. Kalp krizi tetiklenebiliyor. Felçler artabiliyor. Bu olumsuz etkilerini düşündüğümüz zaman aşımızı mutlaka olalım. Kalbimizi koronavirüsten koruyalım. Pandemi ile mücadelede tek ve en önemli silahımızın aşı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aşı olursak eğer hastaneye yatsak bile iki yere daha az gidiyoruz; bir yoğun bakım, iki morg. O nedenle kalbimizi covidden koruyalım. Bunun için aşımızı olalım" dedi.

Prof. Dr. Bozbaş, hastaların aşı ilişkili kalp kası iltihabı nedeniyle etraftan duydukları söylemden hareketle aşıdan uzak durmamaları gerektiğini de söyleyerek, "Bu anlamda aşı büyük önem arz etmekte. Kalbimizi covidden korumamız gerekiyor. Aşı olmadığımız zaman covid geçirirsek başımıza neler gelecek? Covid kalbimizi, damarlarımızı nasıl etkiliyor? Biz aşının riskini konuşuyoruz; ama covid geçirirsek kalp kasında iltihap görülme riski yüz kat daha fazla ve daha kötü seyirli" diye konuştu.


Prof. Dr. Bozbaş: Aşımızı olalım, kalbimizi koronavirüsten koruyalım

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri
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