Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı
Suudi Arabistan Prensesi Norah Bint Saad Al Saud, İtalya'da dördüncü ligde mücadele eden Spoleto Calcio Kulübü'nün yeni sahibi oldu. Taraftarlar ilk olarka tepki gösterdi ancak Prenses "İlk hedefimiz bir üst lige çıkmak" diyince tepkiler yumuşadı.
Suudi Arabistan Prensesi Norah Bint Saad Al Saud, İtalya'nın dördüncü lig ekiplerinden Spoleto Calcio'yu satın aldı. Bu satın almaya karşı şehir halkı, ilk önce benimsemedi. Akşam'da yer alan habere göre; Ancak Prenses yaptığı basın toplantısındaki vaatleriyle herkesi yumuşattı.
İşte Norah Bint Saad Al Saud'un verdiği sözler;
"Futbol bizim aile tutkumuz. Hırslıyız ve hedeflerimiz var. İlk hedefimiz takımı bulunduğu ligden bir üst lige taşımak. Burası çok güzel bir şehir. Burada büyüyebiliriz. Stadın mevcut durumunu iyileştireceğiz. Bakım çalışmaları başlamıştır. Soyunma odalarını modern hale getireceğiz. Ek çamaşır makineleri alacağız. Kırık kapıları değiştireceğiz. Spor salonuna yeni bir halı koyacağız ve bir basın odası kuracağız." ifadelerini kullandı.
-
bunlar hic bir müslüman ülkeden takim alip destek olmuyor isleri gücleri batiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
müslüman cubuti halki ac filistin halki ayni sekilde bu arap zenginleri paris takimini italya takimini ingiliz takimlarina dünyanin parasini veriyor YAZIKCevap Yaz 4 Yayından Kaldır