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Newcastle United FC, Suudi Arabistan, Sterlin, Spor

Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor

Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Selman, Newcastle United'ın yüzde 80'ini satın almak için kulübün sahibi Mike Ashley'e 340 milyon sterlin teklif etti. İngiliz basını da anlaşmanın yüzde 90 tamamlandığını yazdı.

14.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:23
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Newcastle United'ı satın almak için resmi görüşmelere başladı. Suudi Prens, Suudi kraliyet ailesinin Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla Newcastle'ı satın almak için 340 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Görüşmeler şeyh Mansour'un Manchester City'yi alırken kullandığı PCP Capital Partners finansal danışmanlık şirketi aracılığıyla devam ediyor.

KULÜBÜN YÜZDE 80'İNE SAHİP OLACAK

The Sun'da yer alan habere göre, Mohammed bin Selman, kulübün yüzde 80'ine sahip olacak. Kulübün yüzde 10'luk kısmı hali hazırda kulübün sahibi Mike Ashley'e ait olacak diğer yüzde 10'luk kısım ise Reuben kardeşlerin mülk geliştiricilerine ait olacak. Premier Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Newcastle United, 35 puanla 13. sırada yer alıyor.

Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor

TARAFTARLAR SELMAN'I İSTEMİYOR

Newcastle United taraftarları Mike Ashley'in kulübü Suudi yatırım fonuna satmasına karşı çıkarak, "Ashley'a karşı birlik' pankartlarıyla tepki göstermişlerdi.

(Skorer)

Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
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Haber Yorumları (12)
500
KURT BEY: ARAP YAĞI BOL BULMUŞ YİNE, ÇOK YAKIN BİR ZAMAN DA SUUD EGEMENLİĞİNİN YIKILIŞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
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E.YALANOĞLU: TÜÜÜÜÜ CLÜB Ü ARAPLARAMI SATTINIZ YAZIKLAR OLSUN, ÜLKE ELDEN GİDİYOR
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ENGİN: Kadınların ön koltukta oturmasına izin vermeyecek kadar, sonrada gidip futbol kulübü satın alacak kadar müslüman sınız dimi alçak herifler
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LEDUNİ: suudi Arabistan halkı bu hadsize ne zaman haddini bildireceksiniz.
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CİMBOM4040: it iti isirmazmis
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MERT: yemen ceki çaresizlerin ahı seni bitirir oğlum selman
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METE: Halkın hakkı olan paraları kendi keyfine göre çarçur ediyor muşmula suratlı
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ABDULAZİZKERBAH: Sanamı soracaktı aç köylü
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YÜKSEL ERZİNCAN: Aslında bu müslüman görünümlü katil kendisi için Cehennemi satın aldı. Parası çok ya. . . .
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DR: akil ona gøre sov pesinde dunya batiyor kendi ulkerine yatirim yapmak yerine sov yapiyor hain katil bu katile satildi mi orda insanlari da keser nasil olsa uzmanlik alani bu katilin
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500
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