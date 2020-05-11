İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta ertelenen Premier Lig'in başlaması için İngiliz hükümeti onay verdi. Maçların 12 Haziran'da başlayacağı ancak hükümetin tarafsız sahada oynanmasını istediği belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle spor karşılaşmalarına verilen aranın ardından şimdi de konu, maçların ne zaman ve nasıl başlayacağı. İngiliz hükümeti, yarın gelecek ay profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak. Konuyla ilgili olarak İngiltere Premier Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı ifade edildi.

MAÇLARIN BAŞLAMASINA ONAY VERİLDİ ANCAK TARAFSIZ SAHADA OYNANMASI İSTENİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran'da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak.

İngiltere'de liglerin koronavirüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA