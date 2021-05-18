Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti
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Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti

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Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu gibi milli futbolcularımızın da top koşturduğu Premier Lig'e bir yıldızımız daha gidiyor. Serie A'da Sassuolo forması giyen Mert Müldür için Tottenham devrede. Genç savunmacı için İngiliz ekibinin görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Mert Müldür için İngiliz devi devrede. Tottenham'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

"İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR"

Fanatik'in Teamtalk.com'dan aktardığı habere göre; Avusturya basınına dayandırdığı haberde İngilizlerin köklü kulübü Tottenham'ın 22 yaşındaki sağ bek ile ilgilendiği iddia edildi. Müldür'ün menajeri Max Hagmayr oyuncusunun transferiyle ilgili, "İtalya ve İngiltere'de her zaman en iyi kulüplerle görüşmeler yapıyoruz. Ancak ücrette anlaşamadığımız için transfer gerçekleşemiyor" ifadelerini kullandı. Hagmayr, Tottenham ile yapılan görüşmelerde ise herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

SÖZLEŞMESİ 3 YIL DAHA DEVAM EDİYOR

2019 yılında 4,7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Avusturya ekibi Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan Mert Müldür'ün İtalyan kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert bu sezon yeşil siyahlı kulüple 28 Serie A maçında sahaya çıktı.

Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti
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