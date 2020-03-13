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Chelsea, Spor

Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Premier Lig'de de resmen görüldü. Chelsea'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.

13.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:49
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı

Chelsea, günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişme sonrası Chelsea takımı ve teknik heyeti karantinaya alındı.

PREMİER LİG'DE BİR İLK

Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

TÜM TESİSLER KAPATILDI

Bu gelişme üzerine Chelsea; tüm futbolcuların, antrenörlerin ve çalışanların kişisel karantina altına alındığını ve as takımın çalıştığı tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.

Chelsea de Cumartesi günü İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa'yla karşılaşacaktı.

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Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı

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İngiltere Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı

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