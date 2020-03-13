Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Premier Lig'de de resmen görüldü. Chelsea'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.
13.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:49
Chelsea, günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişme sonrası Chelsea takımı ve teknik heyeti karantinaya alındı.
PREMİER LİG'DE BİR İLK
Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
TÜM TESİSLER KAPATILDI
Bu gelişme üzerine Chelsea; tüm futbolcuların, antrenörlerin ve çalışanların kişisel karantina altına alındığını ve as takımın çalıştığı tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.
Chelsea de Cumartesi günü İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa'yla karşılaşacaktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu: İngiltere Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı