Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin çoğu ertelenirken İngiltere, salgın sonrası ilginç bir uygulamaya gitmeye hazırlanıyor. Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını sonrası sadece test sonuçları negatif çıkanların tribünde maç izlemesine izin verecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere daha uzun bir süre daha geri dönülmeyeceği kesin gözükürken, her ülkede futbolun yönetim kadrosu değişik planlar yapıyor. Premier Lig, maçları seyircisiz oynatmamak için, bir "uygulama" tasarlamaya hazırlanıyor.

SADECE NEGATİF OLANLAR GİRECEK

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Premier Lig yönetimi, sezonu tekrar başlattıktan sonra maçları seyircisiz oynatmamak için, bir uygulama aracılığıyla koronavirüs testi negatif çıkan taraftarları belirleyerek, sadece onların maçlarına girişine izin vermeyi planlıyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI KURULUYOR

Premier Lig CEO'su Richard Masters'ın, teknoloji firmaları ile görüşmeler yapmaya başlayarak, "sağlık pasaportu" oluşturmaya yarayarak bir uygulama için girişimlere start vereceği kaydedildi.

SAĞLIK PASAPORTU İLE BİLET

Uygulamada uygun sağlık pasaportuna sahip olan taraftarların bilet satın almalarına izin verilmesi ve kombinesi olan taraftarların da bu uygulama ile kombinelerini aktif etmeleri istenecek.

İNGİLTERE'DE BELİRSİZ

Liverpool'un açık ara farkla lider olduğu İngiltere'de son açıklamada 30 Nisan'a kadar ara verilen ligin ne zaman başlayacağı belirsizken, Premier Lig'den yapılan açıklamada "sadece güvenli olunca başlayacağız" ifadeleri yer almıştı.

(Sporx)