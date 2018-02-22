Potanın Sultanlarından Nezaket Ziyareti

PTT Kadınlar Türkiye Kupası 2018 final maçları Mardin'de tüm heyecanı ile sürüyor. Final maçlarına katılan Fenerbahçe takımı, Vali Mustafa Yaman ve Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takım Menajeri Didem Akın ve beraberindeki kadın basketbolcular, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı makamında ziyaret etti. Mardin'in tarihi dokusuna hayran kaldıklarını söyleyen Akın, ev sahipliği yapan Vali Mustafa Yaman ve ekibine teşekkür etti. Finallerin Mardin'de yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade eden sporcular, spor, tarih ve kültürün bir araya gelerek, Türkiye'ye örnek bir organizasyona ev sahibi olunduğunu kaydetti.

Vali Yaman ise, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Ziyarette Didem Akın, Vali Yaman'a üzerinde takım oyuncularının imzası bulunan bir forma hediye etti. Vali Mustafa Yaman, Fenerbahçe Kadın Basketbol takımına başarılar diledi.

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı da makamında ziyaret eden basketbolcular Hasan Onar'ın Mardin'e özgü hediyesini kabul ederek, tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. - MARDİN