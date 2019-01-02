Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Zincir marketten alışveriş yapan bir vatandaşının, kullandığı poşeti markete götürerek iade etti. Ücretli poşet uygulamasını iade yöntemiyle delen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA İADE YÖNTEMİNİ KONUŞUYOR

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması marketlerde uygulanmaya başlandı. Uygulamanın ardından poşetler 25 kuruş ücretle verilmeye başlandı. Bir vatandaşın poşete para vermemek için bulduğu iade yöntemi ise sosyal medyada gündem oldu.

25 KURUŞUNU GERİ ALDI

İddiaya göre, zincir mağazadan alışveriş yapan vatandaş, satın aldığı ürünleri parasını ödediği poşetlerle evine bıraktıktı. Ardından poşetleri markete getiren vatandaş, ürünü beğenmediğini söyleyerek iade etti. Market görevlileri ise iade işlemini yaparak vatandaşın ödediği poşet parasını geri verdi.

VATANDAŞLAR UYGULAMAYI DESTEKLİYOR

Öte yandan doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan bazı vatandaşlar, ücretli poşet uygulamasını yerinde bularak geç kalınmış bir uygulama olduğunu dile getirdi. Marketten aldığı ürünlerini 25 kuruş karşılığında satın aldığı poşetle taşıyan bir vatandaş, "Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yinede çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum" dedi.



