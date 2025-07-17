Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. 2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe,Portimonense ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Peki, Portimonense hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

PORTİMONENSE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Portimonense Sporting Clube, Portimão'da yer alan bir spor kulübü. 14 Ağustos 1914'te kurulan spor kulübü, Primeira Liga'da mücadele eden futbol takımı ile bilinmektedir. Öte yandan Portimonense'nin futbolda bir veteran takımı, genç takımları ve basketbol takımı da bulunmaktadır.

Maçlarını 9,544 kişi kapasiteli Estádio Municipal stadyumunda oynayan Portekiz takımı, henüz hiç büyük kupa kazanamamıştır. Kulübün en büyük başarıları 1980'li yıllarda kazanılmıştır. Takım 1985-86 sezonunda UEFA Kupası'na katılmayı başarmıştır. Öte yandan 1983, 1987 ve 1988 yıllarında Taça de Portugal'da yarı finale ulaşmıştır.