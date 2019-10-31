Polonyalı hakem Karolina Bojar, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!

31.10.2019 23:01

Polonyalı hakem Karolina Bojar, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Ünü günden güne artan 21 yaşındaki hakemin Instagramda 164 bin takipçisi bulunuyor. Polonya'nın Krakow şehrinde hukuk okuyan Bojar, hakemliğin dışında modellik de yapıyor.

"GÜZELLİĞİMİN YARDIMIYLA MAÇLAR KİBAR BİR İKLİMDE OYNANIYOR"

Bojar bir röportajında, "Kadınlara özgü olan doğal çekim maç sırasında da işe yarıyor. Maçın en hararetli anlarında bile işime yarıyor. Maçta farklı agresif anlar olabiliyor. Bu çekim de bana bu anları daha rahat yönetmemi sağlıyor. Maçlar da güzelliğimin yardımıyla daha güzel ve kibar bir iklimde oynanıyor." demişti.

İşte Bojar'ın Instagram paylaşımları: