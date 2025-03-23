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Turhan Çömez: Kent uzlaşısı üzerinden İBB'ye kayyum atanabilir

Turhan Çömez: Kent uzlaşısı üzerinden İBB'ye kayyum atanabilir
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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Op. Dr. Turhan Çömez, Haberler.com'da Muhammed Fatih İnce'nin konuğu oldu. Çömez, ekonomik krizin vatandaş üzerindeki etkilerini anlatırken, "Her dört çocuktan biri akşam yatağına aç giriyor" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Erdoğan'ın artık vaadi kalmadı, bir şey söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Op. Dr. Turhan Çömez, Haberler.com'da Muhammed Fatih İnce'nin konuğu oldu. Çömez, ekonomik krizin halk üzerindeki etkisinden siyasetteki gelişmelere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'de her dört çocuktan birinin aç yattığını belirten Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık yeni bir vaatte bulunamadığını ve siyasi rakiplerini tasfiye etmeye çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve CHP'ye kayyum atanabileceği ihtimaline de dikkat çekti.

"HER DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ AÇ YATIYOR"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Op. Dr. Turhan Çömez, Haberler.com'da Muhammed Fatih İnce'nin konuğu olarak gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ekonomik krizin halk üzerindeki etkilerini anlatan Çömez, "Her dört çocuktan biri akşam yatağına aç giriyor. Ekonomik kriz derinleştirildi ve vatandaş günlük geçimini sağlayamaz hale geldi" dedi.

Turhan Çömez: Kent uzlaşısı üzerinden İBB'ye kayyum atanabilir

"ERDOĞAN, RAKİPLERİNİ TASFİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi stratejileriyle ilgili de ağır eleştirilerde bulundu. "Erdoğan'ın artık vaadi kalmadı, bir şey söyleyemiyor. Kendi tabanını kontrol edemedikçe, rakiplerini tasfiye etmeye çalışıyor" ifadelerini kullanan Çömez, mevcut siyasi atmosferin baskılı bir rejime dönüştüğünü savundu.

"CHP'YE VE İBB'YE KAYYUM ATANABİLİR"

Son dönemde tartışmalara neden olan kayyum atamalarıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yapan Çömez, "Maalesef kent uzlaşısı üzerinden İBB'ye kayyum atanma ihtimalini görüyorum. Hatta her ne kadar olağanüstü kongre kararlı alınmış olsa da CHP'ye de kayyum atanabilir" şeklinde konuştu.

Turhan Çömez: Kent uzlaşısı üzerinden İBB'ye kayyum atanabilir

"HUKUK STANDARTLARI TAMAMEN DIŞINA ÇIKILDI"

Çömez, "Hukuk standartlarının tamamen dışına çıkılmış bir düzende yaşıyoruz. Toplum olarak baskıcı bir rejime karşı hep beraber cesaret ittifakı kurmalıyız" ifadelerini kullanarak, siyasi atmosferdeki sertleşmenin farkındalık yaratılması gereken bir konu olduğuna vurgu yaptı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ VERİLMEMELİ"

Terörle mücadele konusunda da açıklamalar yapan Turhan Çömez, "Teröre tabandan gelebilecek bütün desteğin ortadan kalkması gerekiyor. Terörist başından medet umanlar vatan hainidir" dedi. Ayrıca, "Eğer terörü bitirecek formül, İmralı'dan gelecek bir mektupsa, neden 23 yıldır bu yapılmadı?" diyerek, terörle mücadelede farklı yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Haberler.com / Şevval Çelik - Politika
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