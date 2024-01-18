TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi Kuruldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde bulunan gişe adaları ve kanopileri kaldırdıklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde, gişe adaları ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilsin diye Serbest Geçiş Sistemini (SGS) kurduk; saha düzenleme çalışmalarına ise devam ediyoruz. Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor; böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. Serbest Geçiş Sistemini önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz" dedi.