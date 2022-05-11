Muharrem İnce Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına koyuyor

Liderlerin seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"EN BÜYÜK FAİZCİ ERDOĞAN'DIR"

"Ülkedeki en büyük faizci Erdoğan'dır" diyen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Milletimize sesleniyorum: Alamadığınız peynir bankalardadır. Ödeyemediğiniz doğalgaz faturası bankadadır. Deposunu dolduramadığını traktörün parası bankadadır. Nas, faiz lobisi diyor ama parayı faiz lobisi ve bankalar kazanıyor. Sizin cebinizden aldığı bu parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu. Bu ülkede en büyük faizci Erdoğan'dır. Nas'a en fazla karşı gelen kişi Erdoğan'dır." dedi.

Ekonomi politikalarını eleştiren İnce, "20 yılın sonunda aklına Nas geldi. Öğrencinin kredi borcunda faiz var, çiftçinin kredi borcunda faiz var, esnaf kredi çektiğinde faiz var, Nas yok, ama ne hikmetse 20 yılın sonunda Nas'ı hatırladı. Masal anlatıyor bu millete. Kolpa yapıyorlar. Ey aziz milletim, işletiyorlar seni. Yalan söylüyorlar. Bankalara 14'le para verdiler, bankalar bunu 24'le Hazine'ye verdi. Yoksulun, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin parasını bankalara transfer ettiler. Nas dedikten sonra bankacılık sektörünün 2022 ilk çeyreğindeki kârı yüzde 285 arttı. Kim zarar etti? Çiftçi, esnaf, öğrenci, işsiz zarar etti. Türkiye'de bankalar kadar kâr eden ikinci bir sektör yok. Yüzde bin kâr eden banka var." dedi.

"PEYNİR KRİZİ YAKINDA"

Hayvancılık yapan çiftçinin ineklerini kestiğini söyleyen Muharrem İnce, "Buğday çiftçiden geçen sene 2.25'e alındı. Ukraynalı'dan Rus'tan 6 liraya aldılar. Yazık, günah. Bu sene 8 lira vermelisin. Aşağısı kurtarmaz, olmaz bu iş. Hasat zamanı geldi. Ama buğdayın fiyatı belli değil. Yakında bir peynir krizi gelecek. Peynir yapım zamanı süt yok ortada. Bu demek ki, bir iki ay sonra süt ürünleri acayip pahalı olacak demektir." dedi.