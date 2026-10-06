Milletvekilleri, TCMB Başkanı Karahan'a fon soruşturmasına dair sorular yöneltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, Bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi, Karahan'a çeşitli sorular yöneltti.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TCMB'nin enflasyonla mücadele yöntemine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Enflasyonun zaman içerisinde yavaş yavaş düşürülmesi" yönteminin hayat pahalılığının toplumu daha fazla etkilediğini savunan Özlale, "O yüzden kesin bir çözüm yerine 'ben zamana bırakıyorum' dediğiniz zaman bunun toplumsal maliyeti çok daha yüksek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tahsili takipteki alacakların 904 milyar lira olduğunu, fon soruşturması ile beraber bunun 30 milyar liradan fazla arttığını öne süren Özlale, "İlk 6 ayda bu ülkede siz 'enflasyonu düşürmek için kemer sıkmamız lazım' dediğiniz için 1240 konkordato ilan edilmiş." diye konuştu.

Yanlış bir dezenflasyon programı izlendiğini iddia eden Özlale, fon soruşturmasına yönelik de iktidara eleştiriler yöneltti.

Ümit Özlale, Karahan'ın "işsizlik oranındaki düşüş" ile ilgili açıklamasına da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu bize bir başarı olarak anlatmayın. Bu düşüş tamamıyla atıl iş gücü oranındaki artıştan kaynaklanıyor. İnsanlar iş bulma ümidini kaybettikleri ve iş gücü piyasasından çıktığı için işsizlik oranı düşüyor. Hala Türkiye'nin şu anda kabaca yüzde 30'u çalışmıyor. Bu istihdam oranını artırmadığınız zaman sosyal güvenlikten sanayiye kadar birçok problemle karşılaşacaksınız."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçedeki faiz giderlerinin çok fazla olduğunu belirterek, bunun giderek de artacağını savundu.

"Bir türlü bu faiz giderlerini bütçedeki oranı da dahil aşağıya çekemiyoruz, indiremiyoruz, net borçlanma hasılatı yaratamıyoruz. Dolayısıyla da kaynaklarımızın büyük bir bölümü buraya aktarılıyor." diyen Akay, yabancıların tuttuğu devlet tahvili ve hisse senetlerinin milli gelire oranının son 20 yılın en düşük seviyesine indiğini anlattı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine yeteri kadar uyulmadığını öne süren Akay, "Üç yıla yakın bir sürede 5 kalemde 355,5 milyar liralık bir harcama olmuş. Öyle, tasarruf tedbirleri de pek uygulanmamış açıkçası yani. Yolsuzluk, usulsüzlük, liyakatsiz atamalar bütün birimlerde bir taraftan devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fon soruşturmasına yönelik eleştirilerde bulunan Akay, "Bu fon vurgununda 2025 yılının son çeyreğinde Hazine ve Maliye Bakanının haberi olduğu halde ve SPK'ye bunu bildirdiği halde, çalışma grubu kurulduğu halde gerekli önlemler alınmadığı için 18- 20 milyar dolar diye ifade edilen bir maliyetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Fon soruşturmasında mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini belirten Akay, fahiş fiyat artışlarından gelir elde eden kişilerin tespit edilmesini ve gerekli araştırmaların yapılmasını istedi.

"Yatırımcıda bir güven kaybı oldu"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, fon soruşturmasına yönelik, Merkez Bankasının konuyla ilgili yaşanan gelişmelerden "hangi aşamada haberdar olduğu" ve "SPK, BDDK, TMSF ve Merkez Bankası arasındaki bilgi paylaşım mekanizmalarının neden daha erken ve etkin çalışmadığı" sorularını yöneltti.

"Yaşanan vurgunun ya da dolandırıcılığın nasıl adlandırırsanız adlandırın bunu ama bunun arkasından ortada görünen bir tablo var ki bu da devletin bazı kurumlarındaki bürokratik çürümeyi ortaya koyuyor." diyen Oluç, fon soruşturmasının maliyetinin "küçük yatırımcıya ve tasarruf sahiplerine" yükleneceğini iddia etti.

Fon soruşturmasında "küçük yatırımcının" mağduriyetinin karşılanmaması durumunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Oluç, "Bu yaşanan vurgunun lira cinsinden tasarruflara ve para politikasının aktarım mekanizmasına etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum çünkü yatırımcıda bir güven kaybı oldu ve baktığımızda bu son yaşananlardan sonra borsadaki düşüş bunu çok net olarak gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye'nin "en yüksek enflasyona sahip 10 ülke" arasında 5. sırada olduğunu öne sürerek, Merkez Bankasına "hedeflenen enflasyon rakamları" üzerinden eleştiriler yöneltti.

Erhan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünyada savaşın etkisi veya başka etkiler yani savaş öncesindeki dünya enflasyon tahmini ile savaştan sonraki en güncel dünya enflasyonu tahmini arasındaki fark 0,9 puan Sayın Başkan, sizinki gibi 15, 20 puan falan değil, 0,9 puan. Gelişmiş ülkelerde 0,8 puan, gelişmekte olan ülkelerde 1 puan. Allah aşkına, kimseye 'savaşın etkisi' falan demeyin, dünyada herkes petrol üreticisi falan da değil. Başka bir şey olduğu zaman büyümede dünyayla mukayese ediyorsunuz da niye enflasyonda dünyayla mukayese etmiyorsunuz? Olmaz böyle bir şey."

Enflasyonla mücadele programının "düzgün çalışmadığı", Merkez Bankasının bunu söylemediği için "kabahatli olduğu" görüşlerini paylaşan Usta, "Enflasyonu düşüremeyince tabii faizi de düşüremiyorsunuz ama program devam ediyor. 40 ay oldu, programın da ağır bir faturası var, bu faturayı da yüklenenler var." dedi.

İYİ Partili Usta, "Türkiye'de enflasyonu tutmanın yolu kurdan geçiyor ama yani bu kadar da 40 ay kuru tutarsanız bu şekilde, enflasyonun yarısı kadar kur artışına izin verirseniz ihracatınız da alt üst olur, imalat sanayiniz de altüst olur." diye konuştu.

Öte yandan Komisyondaki Yeni Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda bir tezkerenin oylaması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimin kapanmasına tepki gösterdi.

"Asgari ücretli hep enflasyona ezdirildi"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da birleşimin kapanmasını eleştirerek, "Şu anda Türkiye'nin ana gündemi olan, milletin ana gündemi olan, 455 bin kişinin mağdur olduğu, 800 milyar liralık bir paranın belirsizliğini koruduğu bir konuda üzülerek söyleyeyim ki maalesef araştırma önergelerinin görüşülmemesi için Genel Kurul iktidar tarafından kapatıldı." dedi.

"Oturalım, konuşalım, tartışalım, araştırma önergesini görüşelim. Bir Meclis araştırma komisyonu kuralım, sonuna kadar üstüne gidelim. Yani niye örteceğiz? Niye bunun tartışılmasından korkuluyor? İnanın milletvekili olarak Meclis adına, milli irade adına üzüldüm." diyen Kısacık, fon soruşturmasına ilişkin Merkez Bankasının görevleri çerçevesinde bir uyarıda bulunup bulunmadığını sordu.

Türkiye'de enflasyonun düşürülmesi için pek çok bedel ödediğini savunan Kısacık, "İşçi enflasyona ezdirilmesin' diye temmuzda verilen ara zamlar verilmedi. Bakın, işçi hep enflasyona ezdirildi. Asgari ücretli hep enflasyona ezdirildi. Memur enflasyona ezdirildi. Sanayici düşük kur politikası yüzünden her yıl kan kaybetti, pazar kaybetti." diye konuştu.

Fon soruşturması nedeniyle "yatırımcıların algısının bozulduğunu" söyleyen Kısacık, yatırımcıların altın ve fiziki dolar alımına yöneldiğini belirtti.

Komisyonda Karahan, milletvekillerinin soru, görüş, öneri ve eleştirilerine yanıt veriyor.

Kaynak: AA