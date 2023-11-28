Sancaktepe Belediyesinde önceki dönemlerde Başkan Yardımcısı olan Mehmet Genç, AK Parti'den Sancaktepe Belediye Başkan aday adayı oldu. Genç, ilçede eğitim, kültür, spor faaliyetleri ve tapu problemlerinin çözümünde rol aldı.

Sancaktepe Belediyesinde önceki dönemlerde Başkan Yardımcısı olan Mehmet Genç, AK Parti'den Sancaktepe Belediye Başkan aday adayı oldu.

Sancaktepe Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Mehmet Genç, yaklaşan yerel seçimler için AK Parti'den Sancaktepe Belediye Başkan aday adayı oldu. On yıl boyunca Eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in belediye başkan yardımcılığını yapan Genç, ilçede eğitim, kültür, spor faaliyetleri ve tapu problemlerinin çözümünde rol aldı. 2020 - 2023 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Genel Sekreter yardımcılığı görevi üstlenen Mehmet Genç, iş dünyasının da tanıdığı bir isim haline geldi. - İSTANBUL