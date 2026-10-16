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DMM, BES'ten çıkış iddialarını asılsız buldu, son ayda 100 binden fazla artış var

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DMM, BES'ten çıkış iddialarını asılsız buldu, son ayda 100 binden fazla artış var
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DMM, sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle BES'ten kitlesel çıkış yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı olduğu belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur. BES sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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