Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan-Türkiye İş Dünyası Temsilcileri Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022'nin ilk 4 ayında, Türkiye ve Kazakistan ikili ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 2,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Kazakistan-Türkiye İş Dünyası Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Oktay, sözlerine, Cumhurbaşkanı olarak ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Oktay, tarihi nitelikteki ortaklık bildirisiyle iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının bir adım daha öteye taşındığını vurguladı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesine karar verildiğini aktaran Oktay, savunma sanayisinden enerji, ulaştırma ve kültür alanına kadar ticaret ve yatırım potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kalındığını söyledi.

Oktay, alınan kararların iş insanlarının faaliyet ve iş birliklerini olumlu yönde etkileyecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki ülke iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile buluştuğumuz bu toplantının önemli olduğunu düşünüyor, tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki toplantımızda ifade edilen görüşler ve öneriler, önümüzdeki dönem ülkelerimiz arasındaki ticari bağların güçlenmesi için yol gösterici olacaktır."

"Bu eylem planının hayata geçirilmesini yakından takip ediyoruz"

Mart ayında Kazakistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek 4. Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi toplantısının altlığını oluşturduklarını anımsatan Oktay, "İki ülke iş insanlarıyla hem dar kapsamda hem de geniş kapsamlı iş forumu vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ziyaretimiz kapsamında gerçekleşen Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 12. Dönem toplantısının 68 maddelik Eylem Planı, önemli bir yol haritası niteliğindedir. Bu eylem planının hayata geçirilmesini yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Dün imzalanan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Anlaşması ve Hizmet Ticareti Anlaşması Müzakere Çerçeve Belgesi ile iş insanlarına yeni fırsatlar sunarak ekonomik ve ticari ilişkileri daha derinleştirmiş olacaklarını belirten Oktay, firmaların karşılaştıkları bürokrasinin daha da azalmış olacağını dile getirdi.

Kara Ulaştırma Karma Komisyonunda alınan kararların da memnuniyet verici olduğuna işaret eden Oktay, "Asıl gayemiz kara yolu taşımalarında uygulanan geçiş belgelerinin herhangi bir güzergah geçiş şartına bağlanmaması ve orta vadede tamamen kaldırılmasıdır." ifadesini kullandı.

"En önemli siyasi ve ekonomik ortaklarımızdan biri"

Ezeli bağlara sahip dost ve kardeş Kazakistan'ı Orta Asya bölgesinde en önemli siyasi ve ekonomik ortaklardan birisi olarak gördüklerini vurgulayan Oktay, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaretin 2021 yılında önemli bir ivme yakalayarak, bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artış gösterdiğini ve 5,3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini aktardı.

Oktay, "2022'nin ilk 4 ayında ikili ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle altını çizdiği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine inşallah en kısa sürede ulaşacağız." görüşünü paylaştı.

Bunun için ikili ticaretin yeni sektörlerle genişletilmesi ve yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi gerektiğine inandığını belirten Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Otomotiv, demir-çelik, makineler, elektrikli cihazlar, mobilyalar, tarım ve hayvancılık uzay ve savunma sanayisi, enerji, madencilik ve turizm dahil birçok sektörde önemli potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemizin Kazakistan'daki yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında 3,2 milyar dolar seviyesine ulaşmaktadır."

"Gerekli teşvik araçlarını sunmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin geçen yıl Kazakistan'da en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlatan Oktay, "Kazakistan'ın Türkiye'deki yatırımları ise 730 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu vesileyle Kazakistanlı iş insanlarını ülkemizde daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum. Müteahhitlerimiz şimdiye kadar Kazakistan'da yaklaşık 27 milyar dolar değerinde 508 adet projeye imza atmıştır." diye konuştu.

Türk firmalarının bundan sonra da Kazakistan'da gerçekleştirilecek her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazır olduğunu ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın dün ifade etmiş olduğu Kazakistan'a yatırım çağrısı ve zatı devletlerinin Türk firmalarına vermiş olduğu destek sözü, iş insanlarımızın, sizlerin yanında olduğumuzun en net göstergeleridir. Sizlerden de daha güçlü iş birlikleri, yeni ticari bağlar ve yeni açılımlar bekliyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için sizlerin daha sık bir araya gelmesi için öncülük edecek, başarı hikayelerinizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Biz sizlerin yolundaki taşları kaldırıp yükünüzü hafifletecek, yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeniz için gerekli teşvik araçlarını sunmaya devam edeceğiz. Güçlü desteği için Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak yeni Kazakistan sürecinde demokrasi ve kalkınma yolculuğunuzda yanınızdayız. Sizlerle birlikteyiz."