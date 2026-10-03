Haberler

BİNTSO seçimlerinde Kadir Çintay'ın Mavi Listesi 10 meslek grubunun 9'unda kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BİNTSO seçimlerinde Kadir Çintay'ın Mavi Listesi 10 meslek grubunun 9'unda kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİNTSO'da meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı; Kadir Çintay'ın başkanlığındaki Mavi Liste, 10 meslek grubunun 9'unda kazandı. 2 bin 371 üyeden yaklaşık 2 bininin sandığa gittiği bildirilen seçimlerde yeni dönem komiteleri ve meclis üyeleri belirlendi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BİNTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Kadir Çintay'ın başkanlığındaki Mavi Liste, 10 meslek grubunun 9'unda seçimleri kazandı.

Bingöl iş dünyasının yakından takip ettiği BİNTSO'nun 2026 yılı seçimlerinde üyeler, yeni dönemde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 371 üyeden yaklaşık 2 bininin sandığa gittiği bildirildi.

10 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde Kadir Çintay'ın başkanlığındaki Mavi Liste, 9 grupta kazanarak öne çıktı. Seçimlerle birlikte BİNTSO'nun yeni döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Bayrampaşa'da yol verme kavgası! Kafa atınca ortalık karıştı

Sürücülerin yol verme kavgası kamerada! Ortalık boks ringine döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı

Ayrılık sona erdi! Yine bir araya geldiler
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı

Salon bir anda karıştı! Yeniden oylama yapıldı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı

İddia vahim! Adliyeye operasyonda müdür ile personel tutuklandı