Battalgazi Belediyesi TROY karta geçiyor

Battalgazi Belediyesi, Başkan Osman Güder'in talimatıyla Filistin halkına zulmeden, topraklarını işgal ederek çocuk kadın demeden katliam gerçekleştiren terör devleti İsrail'i boykot amacıyla TROY karta geçiyor.

Filistin'e yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen şirketleri boykot kararı çerçevesinde daha önce tüm sosyal tesislerde İsrail menşeli malların satışının yasaklanması kararı alan Battalgazi Belediyesi, yeni bir boykot kararı aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla katil İsrail'i boykot etmek amacıyla tüm belediye çalışanları ve belediyeye bağlı şirket personellerinin maaş kartlarında değişime giderek yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY'a geçiş yapılıyor.

"Tepkimizi her alanda göstermeye devam edeceğiz"

İsrail menşeli kartların iptal edilerek bankalar arası kart merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a geçme kararının finansal ciddi bir boykot olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Unutmayalım ki herkesin, her zaman kötülüğe engel olmak için yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Zulme engel, mazluma umut olmak için caydırıcı rol üstlenelim. Elimizle, dilimizle ve kalbimizle ne gerekiyorsa yapalım. Biz de Battalgazi Belediyesi olarak çocuk katili İsrail devletini boykot etmek amacıyla TROY karta geçiş yapıyoruz. Daha önce sosyal tesislerimizde tüm İsrail ürünlerini raflardan kaldırma kararı almıştık. Aynı zamanda sosyal tesislerimizin Kasım ayı gelirini Filistin'e gönderme kararı alarak Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmiştik. Kartlar üzerinden alınan yüzdelik dilimin de katil İsrail'le bağlantılı bir şirkete gitmesini istemiyoruz. Bundan sonra maaş ödemeleri yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY üzerinden yapılacak. Her alanda yüksek sesle bu saldırılara tepki göstermeye devam edeceğiz. Ülke olarak saldırıların durması için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dış İşleri Bakanımız Hakan Fidan olmak üzere yoğun gayret gösteriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu saldırılar durur ve Filistin halkı kendi topraklarında huzur içerisinde yaşar ve çocuklar bomba seslerinin altında değil, uçurtmaların gölgesinde büyür. İsrail'in yaptığı bu zulme hiçbir zaman sessiz kalmayacağız" dedi. - MALATYA