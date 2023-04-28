Bakan Kasapoğlu, IOC Başkanı Bach ile Lozan'da bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Lozan'da bir araya geldi. Bach'ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmede, başta 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve dopingle mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Kasapoğlu, IOC Başkanı Thomas Bach ile Lozan'da bulunan IOC Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in de katıldığı programda başta 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. Bach'ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmede, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında mevcut güçlü işbirliğinin artarak sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

IOC Başkanı Bach, Türkiye'de olimpik ruhun desteklenmesi konusunda yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını dile getirdi. Bach, Türkiye'de son yıllarda başarıyla gerçekleştirilen uluslararası organizasyonları yakından takip ettiklerini ve bu konuda Türkiye'nin geldiği seviyenin sadece IOC değil birçok ülke ve kuruluş tarafından takdirle izlenmekte olduğunu kaydetti. Bach ayrıca, dopingle mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmaların yanı sıra, Bakan Kasapoğlu'nun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Kurucular Kurulunda Avrupa Konseyi temsilcisi olarak yürütmekte olduğu göreve atıfta bulunarak, dopingle küresel mücadelede almış olduğu sorumluluk için teşekkür etti.

"Paris'te yeni rekorlar kırmak için titizlikle çalışıyoruz"

Bakan Kasapoğlu ise görüşmede, 2024 yılında Paris'te yapılacak olimpiyatların Türkiye için özel bir anlamı olduğuna işaret ederek, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin ilk katıldığı olimpiyatların 1924 Paris Olimpiyatları olduğunu hatırlattı. Bundan tam 100 yıl sonra Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Türkiye'nin bu süreçte katılacağı Paris Olimpiyatları'na çok daha heyecanlı ve iddialı hazırlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Tokyo Olimpiyatları'ndan aldığımız pozitif enerjiyle Paris'te yeni rekorlar kırmak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası spor camiasında karar alma süreçlerini etkileyen ve alınan kararlarda kilit ülke olmayı hedeflediğini, bu bakımdan başta Uluslararası Olimpiyat Komitesi olmak üzere tüm uluslararası spor federasyonları ile yakın işbirliği ve temas içerisinde olduğunu da vurguladı. Bakanlık görevi süresince en önem verdiği konulardan birinin bu iş birliğini güçlendirecek adımları atmak olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve başkanı ile çok yakın işbirliği içerisinde birçok spor projesinin birlikte hayata geçirildiğini, özellikle sporun bir yaşam biçimine dönüştürülmesi ve olimpik ruhun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi amacıyla birlikte hareket edildiğini anlattı. - ANKARA