Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TŞOF'u ziyaretinde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yetkilileri ile şoför esnafının sorunlarını ele aldıklarını belirterek, "Bunları ev ödevi gibi çalışıp, inşallah tekrar istişareleri yapıp esnafımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sonuçlandıracağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, TŞOF'u ziyaret etti, Başkan Fevzi Apaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, geçen hafta gerçekleştirilen TŞOF Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Apaydın'ı tebrik etti.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak her zaman şoför esnafının yanında olacaklarını vurgulayarak, "Bugün bir araya gelerek sektördeki sorunların istişaresinde bulunduk, notlarımızı aldık. Bunları ev ödevi gibi çalışıp, inşallah tekrar istişareleri yapıp esnafımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sonuçlandıracağız." diye konuştu.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 650 kilometreye çıkardık"

Son 20 yılda Türkiye'de büyük çalışmalar yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle kara yolu alanında muazzam gelişmeler oldu. 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 65'ini kara yollarına harcadık. Bunun sonucunda bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarla yolların güvenliğini, seyahat konforuyla akaryakıttan ve zamandan tasarruf sağladık. Bu yollar sayesinde yakıttan yılda 1 milyar litre, zamandan 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bunlar ekonomimize büyük tasarruflar olarak geri dönüyor. Bu yollar sayesinde istihdam, üretim, turizm ve tarımda muazzam gelişmeler oluyor. İhracat rakamlarımızın 225 milyar dolara çıkması bu güçlü altyapımız sayesinde oldu. Bundan sonra da yatırımlarımız devam edecek."

Bakan Karaismailoğlu, kara yollarında seyreden taşıtların yol güvenliğine yönelik sorunların çözülmesi ve şoför esnafının önündeki mevzuatla ilgili sorunların ortadan kaldırılması için çalışacaklarını bildirdi.

"Bu ülke büyüyecekse esnafıyla, işçisiyle, mühendisiyle birlikte büyüyecek." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, "O yüzden bizim bir parçamız olan şoför esnafının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sorunlarını çözüp hem iyi kazançlar sağlamaları hem de çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.

"Problemlerimizi görüştük"

TŞOF Başkanı Apaydın da Bakan Karaismailoğlu'na ziyareti için teşekkür etti. Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan'ımız, taşımacı esnafımızın sorunlarını değerlendirmek, fikir teatisinde bulunmak üzere kurum amir ve müdürleriyle Federasyon'umuzu ziyaret ettiler. Konuları esnaf arkadaşlarımla birlikte değerlendirdik. Öteden beri süregelen bazı sıkıntılarımız vardı. Gerek yük taşımasında gerek yolcu taşımasında gerekse şehir içindeki taksi, minibüs ve okul servisi araçlarındaki problemlerimizi görüştük. Konularımızı dosyalar halinde kendilerine ilettik."