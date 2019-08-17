Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi!

Denizlispor-Galatasaray maçından sonra kardeşini soyunma odasının olduğu alana almak isteyen Zeki Yavru ile buna izin vermeyen güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından polis, Zeki Yavru'yu gözaltına almak istedi.

17.08.2019 00:05
Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi!

Denizlispor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği mücadele sonrasında Maç sonunda Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizlisporlu futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına girmek istedi. Skor'dan Bahadır Çokişler'in haberine göre güvenlik görevlilerinin Mevlüt Demir'i tanımaması sonucunda soyunma odasına girmesine engel olmak istedi. Yaşanan bu gelişme sonunda güvenlik görevlileri ile Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir arasında gerginlik yaşandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ARAYA GİRDİ

Yenilginin vermiş olduğu moral bozukluğu içindeki Galatasaraylı futbolcular dışarı hamle yaptı. Yaşanan bu arbedenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak araya girdi. Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir yaşanan bu olayın ardından soyunma odasının önünden ayrıldı.

KARDEŞİNİ SOYUNMA ODASINA ALMAK İSTEDİ

Yaşanan gergin anların ardından Denizlisporlu Zeki Yavru kardeşini soyunma odasının olduğu bölgeye almak istedi. Güvenlik güçlerinin karşı çıkması sonucu Zeki Yavru ile polis memuru arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından polis memurları Zeki Yavru'yu gözaltına almak istedi. Araya giren idarecilerin ardından Zeki Yavru soyunma odasına dönerken taraflar sakinleşip olay yerinden ayrıldı.

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YORUMLAR (3)

  • ADINIZI YAZINLEVENT ŞENOL:
    ben oğlumu DEVLETİME VE VADANDAŞIMA sadık olsun diye okadar uğraştımki büyüklerim beni hep salsafata etti ben oğlumun 18 yaşına ğeldiğinde bu ülkede yaşanılmayacağını öğreteceğim neden biliyormusunuz cünkü 10 veya 15 yılda bir develasyon olacaktır sayğılarımla DEVLET BÜYÜKLERİM
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  • LEVENT ŞENOL:
    devlet güvenlik güçleri biz değilmiyiz ha DEVLET HA VADANDAŞ saygı duymayı bileceyiz VATAN BİZİM DEVLET BİZİZ sayğılar DEVLETİME VATAN SAĞOLSUN ben levent şenol çobanisalı ben çobanisalı
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  • ADM:
    Iste bu senenin takimi,inatla falcao deniyor onyekuru elden kaciyor 22 yasindaki adami almiyoruz,rodrigesi geri getirmedik,orta sahayi bos biraktik jimmy durmaz vs.hepsi hikaye...
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