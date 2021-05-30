Polat Alemdar göndermesi sosyal medyayı salladı! Kayserispor'un paylaşımına beğeni yağıyor

A Milli Takım'da bulunan Altay Bayındır'a önceki gün bir basın mensubu, Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'la ilgili soru sormak isterken yanlışlıkla adını Polat Alemdar olarak telaffuz etmişti. Yaşanan bu olaydan sonra Kayserispor, sosyal medya hesabından Polat Alemdar göndermeli bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan video beğeni yağmuruna tutuldu.