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Podolski, Mustange aracına koronavirüsü yüzünden kavuşamadı

Virüs nedeniyle lige verilen arayı evinde spor yaparak geçiren futbolcu Lukas Podolski, özel hazırlattığı aracına kavuşmak için gün sayıyor..

08.04.2020 08:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:23
Podolski, Mustange aracına koronavirüsü yüzünden kavuşamadı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüs ülkemizde de hayatı durdurmuş durumda.

Alman Milli Takımı ve Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski'ye büyük şok! Ünlü futbolcu dünyaca ünlü araba tasarımcısı Orkan Şahin'e özel olarak 80 bin Euro(yaklaşık 600 bin Lira) karşılığında hazırlattığı 1968 model Ford Mustange aracına koronavirüsü yüzünden kavuşamadı.

YASAK KALKTIĞINDA ARACINA KAVUŞABİLECEK

Falcon Design'ın İzmir şubesinden geçtiğimiz gün aracını teslim alıp Antalya'ya götürmek için plan yapan Alman futbolcu, ülkelerin koronavirüsü tedbirlerine karşı aldığı önlemler yüzünden aracını Türkiye'ye getirtemedi. Şu an Antalya'da olan futbolcu özel tasarım aracına ülkeler arası yasak kalktığı zaman kavuşabilecek.

Kaynak: Bültenler

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