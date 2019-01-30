Piyasalar – Bist100 Son İşlemlerde Yüzde 0.05 Artarken, Dövizler Yatay

– Merkez Bankası'nın 2019 yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 14.6'ya çekilmesinin ardından dövizler hafif düştü, dolar 5.28 liradan işlem görüyor.

Yılın ilk enflasyon raporunun açıklanması için düzenlenen toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15.2'den yüzde 14.6 düzeyine çektiklerini açıkladı ve ekledi:

"Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.9 ile yüzde 17.3 aralığında (orta noktası yüzde 14.6), 2020 yılı sonunda yüzde 5.1 ile yüzde 11.3 aralığında (orta noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

Gelişmelerin ardından güne yüzde 0.05 artışla 104 bin 154 puanda başlayan BİST100, gün içinde en düşük 103 bin 550 puanı ve en yüksek 104 bin 793 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.09 artışla 104 bin 189 puandan kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 136 bin 446 puanı ve en yüksek 140 bin 594 puanı gördükten sonra, yüzde 0.68 artışla 138 bin 998 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.84 düşüşle yüzde 14.91'e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.38 düşüşle yüzde 18.28'e geriledi.

Gün sonu işlemlerde;

dolar en düşük 5.2619 lirayı ve en yüksek 5.3258 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

euro en düşük 6.0178 lirayı ve en yüksek 6.0970 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8940 lirayı ve en yüksek 6.9763 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

Kaynak: DHA