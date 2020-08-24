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Piyasada fındık yok, yok satıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yıllardır fındık tüccarlığı yapan Mehmet Koçak, üreticilerin elindeki fındığın, bu sene rekoltesi düşük oluşundan dolayı yoğun talep gördüğünü belirterek, "Yurt dışından da yüklü miktarda talep var. Bu talebi karşılayamıyoruz.

Piyasada fındık yok, yok satıyor
24.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:47

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yıllardır fındık tüccarlığı yapan Mehmet Koçak, üreticilerin elindeki fındığın, bu sene rekoltesi düşük oluşundan dolayı yoğun talep gördüğünü belirterek, "Yurt dışından da yüklü miktarda talep var. Bu talebi karşılayamıyoruz. Şu an iç piyasada fındık anında satılıyor" dedi.

Serbest piyasada fındık fiyatları 21 lirayı görürken, Alaplı'da yıllardır fındık tüccarlığı yapan Mehmet Koçak ise üreticilerin elinde zaten az fındık var, biraz daha fındığı elinde tutması halinde fiyatların çok daha üst seviyeye çıkabileceğini ileri sürdü.

Fındık tüccarı Koçak, "Geçen yıl rekolte 720 bin ton civarıydı. Bu yıl yaklaşık 500 bin ton, üreticilerin elinde fındık var. Bu iç ve dış piyasalardaki ihtiyacı karşılayabilir. 2020 yılında İtalya'da ve Gürcistan'da rekolte az olması, Türkiye'yi bir adım öne geçirdi. Bu da talebi yoğunlaştırdı. Dolayısıyla talep artınca arz yönünde denge bozuldu. Avrupalı alıcılar tamamen Türkiye'ye yöneldi. Çünkü bu ülkelerde fındık rekoltesinin düşük olduğunu biliyoruz Şu andaki göstergeler, fındık fiyatının 21 lira gösterse de önümüzdeki haftalarda üreticiler piyasaya indirmediği sürece fındık fiyatının 30 TL kadar yükselebileceği şimdiden konuşuluyor" diye konuştu.

Fındık fiyatlarının bundan sonraki günlerde bu rakamlardan aşağı düşmeyeceğini ve üreticilerin ihtiyacı kadar kadar fındığını sattığını ifade eden Koçak, "Bugün serbest piyasada oluşan fiyatlar ise normal fiyatın altında. Fakat üretici artık bilinçlendi. ihtiyacı kadar piyasaya indiriyor. Fındık fiyatlarının bundan sonraki günlerde bu rakamlardan aşağıda olacağını düşünmüyoruz. Çünkü devlet müdahalesiyle birlikte fındık piyasası artık istikrarlı bir hale gelmiştir." dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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