Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım

30.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:14

Barcelona'nın tecrübeli savunma oyuncusu Pique, Barcelona'nın "matchday" isimli belgeselinde, Manu yıllarına ait ilginç anılarından bahsetti.

2004-2008 yılları arasında Manchester United forması terleten Pique, anılarına bir itiraf ile başladı:

"Manchester yıllarımda çok serserilik yaptım. Birçok kez karakola düştüm. Oralara çok girmesem daha iyi, gençtim o zamanlar. Pek aklım başımda değildi."

"BESLEDİĞİM TAVŞAN, EVİ DARMA DUMAN ETTİ"

Açıklamalarına eğlenceli bir anıyla devam eden Pique, Sir Alex Ferguson'dan kiraladığı evde başına gelenleri anlattı:

"Sir Alex'ten bir ev kiraladım. Tavşan besliyordum; o da evi darma duman etti. Tüm koltukları parçaladı. Evden ayrıldığımda Sir Alex beni aradı ve çok kızdı."

"KUMARHANEYE GİTTİK"

"Noel'den 2-3 gün önce takım oyuncularına özel bir parti düzenlendi. Muhteşemdi, harika bir ortam vardı. Tüm gün sürdü. Antrenmandan çıktık, arabalarımızı bırakıp otobüs kiraladık. Kumarhaneye gittik. Partiye devam ettik. Bir sonraki gün Sir Alex soyunma odasında bizi bekliyordu. Büyük azar işittik. Alüminyum bir sandayle vardı ve bacağıyla onu tekmeledi ancak ne yazık ki bacağını incitti. Topallamaya başladı. Bacağını mahvetmişti. O günden sonra Noel partisi yapmadılar."