Pınar Eczacıbaşı kimin kızı? Vedat Eczacıbaşı kimdir?

Türkiye'nin köklü ailelerinden Eczacıbaşı ailesinin saygın isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti. Peki, Pınar Eczacıbaşı kimdir, Pınar Eczacıbaşı kimin kızı?

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi'nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, Üniversite eğitimine ABD'de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nde devam etmiş ve mezuniyetinin ardından Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme (MBA) - Finans dalında yüksek lisans yapmıştır.

İş hayatına Eczacıbaşı Grup'ta, Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic.A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Departmanı'nda başlayan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine finans sektöründe devam ederek Manufacturers' Hanover Trust Company-İstanbul'da kredi-pazarlama bölümünde çalışmış ve daha sonra Tekstilbank'ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings - İstanbul'da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür.

1998'dan bu yana kişi ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti 'ni kurmuştur. Şirket Türkiye'de yatırım yapmak isteyen birey ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak yatırımlarında ve ortaklık yapılandırmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup'a ait Schroder & Co Banque SA'nın da Türkiye temsilciliği görevini 2004-2014 yılları arasında sürdürmüştür.

Pınar Eczacıbaşı'nın hiç evlenmediği ifade edildi.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Pınar Eczacıbaşı, Vedat Eczacıbaşı'nın kızıdır.

VEDAT ECZACIBAŞI KİMDİR?

İlk Türk eczacısı Süleyman Ferit Bey'in 6 çocuğundan biri olan Vedat Eczacıbaşı, 1916'da doğdu. Eczacıbaşı Holding'in kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın kardeşidir.

Sanata eğilimli olan Vedat Eczacıbaşı, girdiği bunalım sonrasında 46 yaşında intihar ederek yaşamını yitirmişti. Vedat Eczacıbaşı'nın 2 kızı bulunuyor.

Vedat Eczacıbaşı'nın ölümünden 43 yıl sonra Refika Başkır, gerçek babasının Vedat Eczacıbaşı olduğu iddiasıyla 2004'de dava açtı. Şişli Aile Mahkemesi'ne başvuran Refika Başkır, baba olarak bildiği eczacı Mehmet Faik Üster ile soy bağının ortadan kaldırılmasını istedi. Açılan babalık davasında mahkeme, Ekim 2012'de mezarın açılmasına karar verdi. Alınan karar üzerine dün hakim ve adli tıp uzmanı gözetiminde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Vedat Eczacıbaşı'nın mezarı açıldı. Vedat Eczacıbaşı'nın kemik örnekleri alınarak ATK'ya gönderildi. Mezarın açılmasını babalık davası açan Refika Başkır ve avukatı ile Vedat Eczacıbaşı'nın kızı Deniz Alatlı ve avukatı da izledi. ATK'nın yapacağı DNA testinin ardından Vedat Eczacıbaşı'nın Refika Başkır'ın babası olup olmadığı belirlenecek.