Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı
Phoenix Open golf turnuvasında bir kadın, golfçülerin vuruş yapacağı sırada bağırarak göğüslerini açtı. Golfçüler oyunu bırakırken tribündekiler de kadını uzun süre alkışladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yapılan Phoenix Open golf turnuvasında golfçüler vuruş için hazırlandıkları sırada tribünlerde ismi açıklanmayan üzerinde yeşil elbise bulunan bir kadın bağırarak göğüslerini açıp salladı.
TRİBÜNLER UZUN SÜRE ALKIŞLADI
Golfçüler de bu sırada oyunu bırakıp kadını izledi. Tribünlerde bulunan taraftarlar da kadını uzun süre alkışladı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar ise tribündeki taraftarların aksine kadının bu hareketine tepki gösterdi.
Haber Videosu: Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı
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