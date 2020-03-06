Phillip Cocu: Manchester United Maçı Kazanmayı Hak Etti

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

FA Cup 5.tur maçlarında Derby County, sahasında Manchester United'a 0-3 mağlup oldu. İPro Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra açıklamalar yapan Derby County Teknik Direktörü Phillip Cocu, " Dünya çapında yıldızları olan çok iyi bir takım kalenize geldiğinde golü bulurlar, bugün de öyle oldu." dedi.