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PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sörloth'a 2 maç ceza verdi. Norveçli golcü 22. haftada oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek, 23. haftada oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.

13.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:53
PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi

PFDK, maçında kırmızı kart gören 'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."

SEMİH ÖZSOY'A PARA CEZASI

Öte yandan kurul, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'a 50 bin lira para cezası verdi.


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: PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi
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HABER YORUMLARI (16)

  • FIRTINA:
    Trabzonsporluyum ama objektif olmak gerekirse ceza değil ödül olmuş!Jailson a 8, Quaresma ya 5 maç verildi rakibe vurmaktan. Erzurum maçını düşünürsek 1 maç ceza gibi oldu. Bjk maçında sahada olması çok iyi olacak. Sezonun en kritik maçlarından birisi o maç.
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  • HARUN:
    sörloth''a yapılan faul''ü görüp çalma, adam isyan edince oyunu durdur, VAR''a gidip kendi ayıbını ekranda gördüğün halde adamın isyanına kırmızı kart göster, ne güzel ya. kim sebep oldu isyanına, ayağının kırılmasınımı beklesin Sörloth. ayıp ayıp, hakemin görevi öncelikle oyuncu sağlığı ve takımların mümkün olduğu kadar sahada 11 kişi kalmasını sağlamaktır. bu arada ben FENERBAHÇELİYİM. haksızlığa gelemiyorum.
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    O tüzükte ağır tahrik olursa indirim olur hatta ceza 1 maça indirililmeliydi yazılan rapora göre ama şaşırtmadı tabi ki fenerasyon
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