PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sörloth'a 2 maç ceza verdi. Norveçli golcü 22. haftada oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek, 23. haftada oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.
PFDK, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."
SEMİH ÖZSOY'A PARA CEZASI
Öte yandan kurul, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'a 50 bin lira para cezası verdi.
Haber Videosu: PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi
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ŞİKECİ FENERASYONCevap Yaz Yayından Kaldır
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Trabzonsporluyum ama objektif olmak gerekirse ceza değil ödül olmuş!Jailson a 8, Quaresma ya 5 maç verildi rakibe vurmaktan. Erzurum maçını düşünürsek 1 maç ceza gibi oldu. Bjk maçında sahada olması çok iyi olacak. Sezonun en kritik maçlarından birisi o maç.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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hadi ordan PALAVRACI uzak dur TRABZONDAN2 Yayından Kaldır
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Ceza cok az..idam olmadigina göre ömür boyu ağIrlastirilmis mühbet hapis olmaliydi...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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sörloth''a yapılan faul''ü görüp çalma, adam isyan edince oyunu durdur, VAR''a gidip kendi ayıbını ekranda gördüğün halde adamın isyanına kırmızı kart göster, ne güzel ya. kim sebep oldu isyanına, ayağının kırılmasınımı beklesin Sörloth. ayıp ayıp, hakemin görevi öncelikle oyuncu sağlığı ve takımların mümkün olduğu kadar sahada 11 kişi kalmasını sağlamaktır. bu arada ben FENERBAHÇELİYİM. haksızlığa gelemiyorum.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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muhtemelen adam haftaya sivas spor size soracak dedi şörlötta ağzını kapadıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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en az 3 maç diyor tüzük.Cevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
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O tüzükte ağır tahrik olursa indirim olur hatta ceza 1 maça indirililmeliydi yazılan rapora göre ama şaşırtmadı tabi ki fenerasyon2 3 Yayından Kaldır
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CEZA EN AZ 4 MAC OLMALIYDICevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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yok . . yok 10 maç olmalıydı. . . .2 3 Yayından Kaldır