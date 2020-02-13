: PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi

13.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:53

PFDK, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ALEXANDER SORLOTH'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."

SEMİH ÖZSOY'A PARA CEZASI

Öte yandan kurul, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'a 50 bin lira para cezası verdi.

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