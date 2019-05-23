PFDK, Fatih Terim ve Orhan Ak İçin Ek Bilgi ve Belge İstedi

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çıkan olaylar sonrasında Fatih Terim ile Orhan Ak hakkında karar verebilmek için ek bilgi ve belge istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği tarafından sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile ilgili ek bilgi ve belge istendiğini açıkladı.

İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ - Medipol Başakşehir AŞ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

SEVK NEDENLERİ NELERDİ?

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

PFDK, Fatih Terim ve Orhan Ak İçin Ek Bilgi ve Belge İstedi

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YORUMLAR (11)

  • EZBER BOZAN:
    BU HAREKETLERİ BİR BAŞKASI YAPSA CİNCONLAR NELER YAZARDI NELER, , , , , , ;;;;;;, , , , , ADAM TAM DAYAKLIK
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  • ADINIZI YAZIN:
    ne yapacaksinki soruyon sampiyonlugu verdin pis bir takima butun maclari olayla gecti ginedebir sey yapmadiniz yapamiyorsunuz def olun uyuzlar
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  • KENAN:
    GÖRÜNTÜ HERŞEY VAR FAKAT KIVIRMAYA DEVAM TFF HELE MAÇLAR BİTSİN GÖSTERMELİK BİR CEZA VERİRİZ NASIL KAÇIYOR TERİMCİK
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