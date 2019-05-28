PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi
PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'e, rakip takım hocasına yönelik saldırısı nedeniyle 3 maç men cezası ve 7.800 TL para cezası verdi. Ayrıca maçta çıkan olaylar nedeniyle Ümit Davala'ya 1 maç, Orhan Ak'a da bir maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.
PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e üç maç ceza verdi. Başakşehir maçındaki olaylar nedeniyle Ümit Davala ve Orhan Ak'a da birer maç ceza verildi.
İşte yapılan açıklama:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.05.2019 tarih ve 82 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121, 219, 220, 221 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN 102 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, yayıncı kuruluşun soyunma odalarından görüntü almasına izin verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü ORHAN AK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü hakkında, 22.05.2019 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig Play-Off Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
4- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 22.05.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A, KAPALI KUZEY ALT C, D, E, F ve KAPALI KUZEY ÜST D, E, F, G, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 21.05.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, misafir takımın ve TFF Temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Kulübünün, 21.05.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ
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Başakşehir maçı kazansa kim Şampiyon du ? Bu zamana kadar hangi teknik direktör misafir takımın klubesine gidipde küfürler etti ? Yumruk attı ? Bide Şampiyonluk maçında yapıldı bu olay. Takım futbolcuları gaza geldi. Tüm Stat gaza geldi rakibide bastırdılar moral bozukluğu oluşturup yendiniz. Öncesi rize maçında yalandan 2 Penaltı bide yetmedi kırmızı :) Şampiyonsunuz yakışır sizeeCevap Yaz Yayından Kaldır
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3 maç mı ? komediye gel. . tek ayak üstünde durma cezası verseydiniz bari, bu biraz fazla olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hani sevmediğiniz yuhalayıp argolar ettiğiniz emrenin hocası, Hasan şaşın hocası, bülent korkmazın hocası futbolculuğunda kazanamadığı parayı hocalığında kazandı kazandı doymadı 5 sene daha imza attı :) Madem çok seviyon 5 sene için para alma çok seviyonya takımını :) Başakşehir maçını kaybetsen Şampiyonluğun gitmişti Abdullah avcı birton laf saydı sana çıkıpda tek kelime cevap versene çok delikanlısın yaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kadar mı yani 3 maç mı yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fatih ortamı gerip futbolcularıda tüm taraftarıda gaza getirmek karşı rakibide sindirip maçı kazanmak için böyle bir pislik yaptı. Amacına da ulaştı, Abdullah avcı neler dedi, 1 hafta oldu tek kelime cevap verdimi ? Şampiyon oldum aldığım parada 4 milyon euro. Siz konuşun biz işi bitirdik pişkinliği yapıyor. Kamera görüntüleri var, adam misafir takımın olduğu yere gidip küfürler ediyor, sonrasında yumruk atıyor 3 Maç Ceza nedir ?? Yazıklar olsun İbretlik ceza beklerkenCevap Yaz 3 Yayından Kaldır