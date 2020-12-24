PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak
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PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak

24.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:37

PFDK'dan 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Tahkim Kurulu'na itirazının duruşmalı yapılmasını isteyeceği ve kendisinin savunma yapmak için duruşmaya katılacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gördüğü ve hakeme yönelik sözleri nedeniyle 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itiraza hazırlanıyor.

Terim'in, Tahkim Kurulu'na itirazının duruşmalı yapılmasını isteyeceği ve isteğinin kabul edilmesi halinde kendisinin savunma yapmak için duruşmaya katılacağı belirtildi.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Göztepe maçında cezasını çeken tecrübeli teknik adam, ligde oynanacak Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında yer alamayacak.

PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak
Haber Yorumları (1)
METİN: Bıktık artık teriminizden arkadaş 85milyon ülkede terimden vs başka antrenör yokmu be kardeşim parlat cilala getir parlat cilala getir yollayın artık bunları emekliye
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 19:42:25. #1.14#
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