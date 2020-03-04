Peter Olawale, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

04.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:46

Nijerya basınında yer alan haberlerde U17 Dünya Kupası'nda Nijerya forması giyen ve "Küçük Ronaldo" lakabıyla dikkatleri üzerine çeken Olawale'yi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi. Ancak Olawale'yi yetiştiren ve haklarını elinde bulunduran Triple 44 FC, bu teklifleri reddetti



Olawale için gelen tekliflerden en yükseğini 500 bin Euro ile Galatasaray yaparken; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra teklifi düşük bulunan Sevilla da 'Hayır' yanıtı alan bir başka Avrupa takımı oldu.



Peter Olawale'nin geleceğiyle ilgili konuşan temsilcisi Olatunji Samuel Okuku; 'Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sevilla'nın tekliflerini geri çevirdik çünkü düşük tekliflerdi. Şu anda önümüzdeki seçenekleri değerlendiriyoruz. Olawale'nin sürekli oynayarak kendini geliştireceği bir takıma gitmesini istiyoruz. Mart ayının sonuna doğru hangi Avrupa takımına gideceği belli olur.' sözlerini kullandı.





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