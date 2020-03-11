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İtalya Serie A, basketbol, İtalya, Spor

Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı

İtalya Ligi basketbol ekiplerinden VL Pesaro Basket, iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

11.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:41
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı

İtalya Ligi basketbol ekiplerinden VL Pesaro Basket, iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya Basketbol Ligi'nde karşılaşmalar, ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle uzun süredir sekteye uğrarken Victoria Libertas Pesaro Basket takımı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdaki iki basketbolcunun koronavirüse yakalandığını belirtti. Kulüp, ayrıca sağlık otoritelerinin önerilerini takiben gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. İtalyan ekibinde iki Amerikalı oyuncu Troy Williams ve Zach Thomas, ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma kararı almıştı.Pesaro Basket, İtalya Ligi'nde oynadığı 20 karşılaşmada aldığı 1 galibiyetle son sırada yer alıyor.


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Kaynak: DHA

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