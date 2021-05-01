Peş peşe vurgunların ardından kripto para piyasasına yeni düzenleme yapıldı
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Peş peşe vurgunların ardından kripto para piyasasına yeni düzenleme yapıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Thodex ve Vebitcoin vurgunlarının ardından kripto para piyasasına yönelik düzenleme yapıldı. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Ayrıca bu kuruluşlar MASAK denetimine tabi olacak ve bankalar ile aynı yükümlülüğün altına girecek.

Kripto para borsası ile ilgili olarak son zamanlarda ortaya çıkan usulsüzlükler ve Thodex kurucusunun 108 milyon dolar toplayıp yurt dışına çıkması üzerine Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kripto varlık hizmet sağlayıcıları", suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi.

BELİRLİ TUTARIN ÜSTÜNDEKİ İŞLEMLERDE KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak. Aynı kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.

KRİPTO PARA PLATFORMLARI MASAK DENETİMİNE GİRDİ

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak. Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

BANKALAR İLE AYNI STATÜDE YER ALACAKLAR

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, Milli Piyango İdaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.

KRİPTO PARA BORSALARI PEŞ PEŞE VURGUN YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Thodex CEO'sunun yaklaşık 108 milyon dolarlık bir kripto para ile yurt dışına kaçtığı bildirilmişti. Vebitcoin ise "finansal yükü taşıyamadıkları gerekçesiyle kapandıklarını" açıklamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Ayrıca bir çok ülkede aranan Özer için kırmızı bülten de çıkarılmıştı.

Thodex vurgununda Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı ile 6 şüpheli tutuklanırken Vebitcoin dolandırıcılığında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.

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Peş peşe vurgunların ardından kripto para piyasasına yeni düzenleme yapıldı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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